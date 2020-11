L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Zlatan Ibrahimovic: "Un anno da re"

vedi letture

"Un anno da re". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Zlatan Ibrahimovic nell'edizione odierna. Lo svedese autore di un 2020 pazzesco: segna un gol ogni 110 minuti, ha portato il Milan al comando tra virus e acrobazie. E domenica a Napoli la prova-Ringhio.

Serie A - C'è spazio per il nostro campionato nel taglio basso della prima pagina del giornale in edicola quest'oggi con il titolo seguente: "Nasce la zona A protocollo più duro". Nuove linee guida: tamponi 'centralizzati', basta quarantene a casa. Il caso Lazio: Leiva è negativo, oggi altro test per Immobile.

Italia - "Mancini-mania ora gli Azzurri non devono farselo scappare". Questo il titolo che viene dedicato alla Nazionale nel taglio alto della prima pagina del quotidiano. Domani in Bosnia la sfida decisiva per capire se saremo il Paese organizzatrice della Final Four di Nations League, ma soprattutto se la Nazionale andrà alla fase finale o meno.

Juventus - Anche i bianconeri trovano spazio nel taglio basso della prima pagina del quotidiano odierno con il titolo seguente: "Da Arthur a Rabiot. Pirlo e il risiko del centrocampo". In mezzo ci sono tante soluzioni per la Vecchia Signora con il tecnico che può scegliere quella che più lo convince.

Inter - Il quotidiano nel taglio basso della prima pagina dedica uno spazio ai nerazzurri nell'edizione odierna con questo titolo: "Vidal più Barella. Conte scatena i due tuttofare". Il tecnico punterà forte sull'ex Barcellona e il classe '97 che continua a stupire con prestazioni di livello assoluto anche in Nazionale.