L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Suarez! Juve da urlo"

vedi letture

"Suarez! Juve da urlo". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Un affare tira l'altro. Nel nostro campionato in arrivo grandi campioni. Clamorosa svolta nella corsa all'attaccante: l'uruguaiano a un passo, accordo trovato sull'ingaggio, ora deve liberarsi dal Barcellona. Con CR7 e Dybala è un tridente da sogno.

Torino - Spazio per i granata nel taglio alto della prima pagina del quotidiano questa mattina con il titolo seguente: "Cairo 15 anni da cuore Toro". Parola al presidente nel giorno in cui si celebra un traguardo decisamente importante per lui: "Ho sempre messo amore e passione. Inizia un nuovo ciclo e vorrei dare gioia ai tifosi".

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina del giornale con questo titolo: "Kolarov". Arriva il serbo che firmerà con il suo nuovo club un contratto annuale. Alla Roma andranno 1,5 milioni di euro. Per Conte gol e carisma di un calciatore che ha vestito in carriera la maglia del Manchester City oltre a quella dei giallorossi e della Lazio.

Milan - "Brahim". Questo il titolo che il quotidiano utilizza stamane nel taglio basso della prima pagina sui rossoneri. Un altro colpo, questa volta dal Real Madrid con Diaz, dopo la conferma di Ibrahimovic e l'arrivo di Tonali: ora la squadra può ambire a lottare per raggiungere la Champions League.