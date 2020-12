L'apertura de La Gazzetta dello Sport sugli anticipi: "Turbo Inter, urlo Juve"

"Turbo Inter, urlo Juve". Doppia apertura in prima pagina su La Gazzetta dello Sport, che si dedica agli anticipi e in particolar modo a quelli che hanno visto coinvolte due delle favorite per lo scudetto, almeno sulla carta. L'Inter ha vinto senza troppi problemi contro il Bologna con una partita fatta di solidità e cinismo, nel segno di Hakimi. La Juventus vince il derby con il Torino in rimonta con i colpi di testa di McKennie e Bonucci. Deludenti le prove di CR7 e Dybala.

Il colpo del Monza. La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla notizia, venuta fuori nel pomeriggio, di un Mario Balotelli pronto a vestire la maglia del Monza - news confermata anche dall'AD Galliani - e ripartire dalla Serie B. La Gazzetta dello Sport si sofferma sul tema in taglio basso: "Con Silvio ritorna in... Balo", il gioco di parole proposto dal quotidiano rosa, che sottolinea come sia stata decisiva una telefonata di Silvio Berlusconi.