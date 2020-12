L'apertura de La Gazzetta dello Sport sui bianconeri: "Juve notte fonda"

"Juve notte fonda". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Giornata nera per i campioni in carica che perdono 6 punti in un giorno: vetta lontana. Crolla con la Viola. Pirlo critica arbitro e sentenza. Fiorentina lucida e concreta: vince 3-0. Ai bianconeri, in dieci per l'espulsione di Cuadrado, manca almeno un rigore. Il tecnico: "Niente alibi per la sconfitta". La partita con il Napoli si giocherà a maggio. Il Collegio di garanzia del Coni cancella il 3-0 a tavolino e la penalizzazione (-1). De Laurentiis: "Giusto così".

Milan e Inter - C'è spazio anche per le due milanesi in prima pagina nella parte inferiore all'apertura principale con il titolo seguente: "Prove di fuga". I rossoneri e i nerazzurri hanno un'occasione d'oro per allungare il distacco dalle inseguitrici. Pioli carica Calhanoglu contro la Lazio. Conte a Verona col tridente da sorpasso.

Mauro Bellugi - "Dramma". Questo il titolo che nel taglio basso della prima pagina viene dedicato all'ex difensore. Il racconto della tragedia che sta vivendo: "Mi sono ammalato di Covid. Il mio medico mi ha detto che se non mi avessero amputato le gambe sarei morto. Sto già cercando le protesi".

Serie A - Uno spazio anche alla giornata odierna viene dedicato nel taglio alto della prima pagina con questo titolo: "Colpo del Crotone. Gattuso d'assalto, ma il Torino non può sbagliare". I calabresi vincono 2-1 contro il Parma una gara chiave. I granata fanno visita al Napoli e devono cercare di ottenere dei punti.