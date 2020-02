© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola sul Barcellona: "MalMessi". Dopo le ultime dichiarazioni di Erick Abidal e la piccata risposta social di Leo Messi non è un gran momento in casa Barcellona e la Pulce medita l'addio per la prossima stagione. E a far paura al club blaugrana è la clausola che permetterebbe a Leo Messi di lasciare la Catalogna a costo 0, al patto di dare un preavviso di almeno 30 giorni. Chi può tentarlo? Squadre con alle spalle colossi finanziari come il Paris Saint Germain o il Manchester City. Poi la Juventus, che potrebbe provare a riunire i due grandi rivali, o l'Inter che punta sulla forza di Suning. Discorsi prematuri, ma ora Messi può pensare di lasciare Barcellona.



Il Verona stoppa la Lazio. L'Inter ringrazia - E' andato in scena ieri sera il recupero della diciassettesima giornata tra Lazio ed Hellas Verona, match rimandato per la Supercoppa Italiana che vedeva impegnati i biancocelesti. La partita si è conclusa sullo 0 a 0, ma non è stata avara di emozioni, tra pali e salvataggi in extremis. Niente sorpasso degli uomini di Inzaghi all'Inter di Antonio Conte, che resta in seconda posizione.

Derby degli opposti - Domenica si giocherà il derby di Milano, che sarà la sfida tra due tecnici agli opposti: il martello Conte contro il Normal-one Pioli. Due modi di predicare calcio esattamente contrapposti, che stanno però dando i frutti sperati. In casa Inter tiene banco la questione Handanovic, che non molla e tenterà il recupero, mentre in rossonero torna ad allenarsi Zlatan Ibrahimovic.