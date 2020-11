L'apertura de La Gazzetta dello Sport sul mercato dei nerazzurri: "Inter scambia tutto"

vedi letture

"Inter scambia tutto" è il titolo d'apertura scelto quest'oggi da La Gazzetta dello Sport. "Le mosse per far felice Conte", scrive la rosea, che ipotizza le future strategie di mercato dei nerazzurri: "Eriksen per Paredes con PSG e Vecino per Milik con il Napoli - si legge -. Due fronti caldi per gennaio".

Totti - "Roma chiama Totti" è invece la suggestione che il quotidiano propone in taglio alto. Friedkin e Fienga starebbero parlando con l'ex capitano per farlo tornare a casa. "Clamoroso incontro" tra le parti, che starebbero trattando sul ruolo.

Italia - Di spalla c'è spazio anche per la Nazionale, impegnata questa sera contro la Bosnia: "Voglia di gran finale", titola a riguardo la rosea. Gli Azzurri, primi nel raggruppamento, sfidano la Bosnia a Sarajevo per "vincere il girone e ospitare la final four".

Milan e Napoli - In taglio basso il quotidiano si occupa delle criticità provocate da Covid e infortuni, proiettandosi verso il big match del prossimo turno: "Milan al vice del vice, in panchina va Bonera. Napoli: allarme per 4", si legge. Ansia Osimhen per il club di De Laurentiis, Hysaj è positivo, mentre Bakayoko ha la febbre. Stop anche per Ospina.