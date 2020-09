L'apertura de La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Chiesa, sorpresa del Diavolo"

"Chiesa, sorpresa del Diavolo". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui potrebbe aprirsi una clamorosa trattativa tra Milan e Fiorentina per Federico Chiesa. Ai rossoneri - si legge - interessa Milenkovic, ma la Viola non ci sente e per questo potrebbe essere disposta a trattare per l'attaccante della Nazionale.

Vidal-Inter. "Imbarçati". In taglio alto invece con un solo titolo La Gazzetta dello Sport racchiude sia le ultime sul mercato dell'Inter che le ultime sul mercato della Juventus. "Vidal libero per l'Inter, è pronto per la firma", si legge in taglio alto sulla Rosea, secondo cui dunque a breve Antonio Conte potrà contare sul centrocampista cileno, non convocato da Ronald Koeman per la prima di campionato.

Suarez-Juventus. In taglio alto, sempre con il titolo "Imbrarçati", sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport trova spazio anche l'altro calciatore in uscita dal Barcellona, Luis Suarez, il cui futuro si potrebbe colorare di bianconero. "Juve, Suarez studia. Esame e Pirlo più vicini", scrive il quotidiano rosa circa il possibile colpo di mercato della Juventus.