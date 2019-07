L'apertura de La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Giampa derby"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con un titolo relativo alla conferenza stampa di presentazione di Marco Giampaolo in rossonero: "Giampa derby". Durante le prime parole da rossonero, il neo tecnico del Milan punge Antonio Conte, allenatore dei cugini nerazzurri, che pochi minuti prima aveva terminato la sua prima conferenza stagionale al grido di "Testa bassa e pedalare". La risposta di Giampaolo non si è fatta attendere: "No, noi dobbiamo avere testa alta e giocare a calcio... Abbiamo l'obbligo di tornare grandi".

Juventus, De Ligt: colpo bianconero che trova spazio in taglio alto. Matthijs De Ligt è vicinissimo a vestire la casacca della Juventus. Il difensore si è accordato con la Juve e ora mette alle corde l'Ajax: "Niente vie legali, ma troviamo una soluzione in fretta".

Inter, Barella ad un passo: Marotta ha alzato l'offerta per Niccolò Barella fino a 45 milioni, e ora la trattativa può veramente decollare e chiudersi nel giro di poche ore. Si lavora sulla formula, ma il colpo nerazzurro è veramente vicino alla chiusura.