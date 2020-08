L'apertura de La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Ibra, c'è Tonali per te"

"Ibra, c'è Tonali per te". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che propone una prima pagina quasi interamente dedicata al calciomercato e circa il futuro del talento del Brescia fa sapere che sarebbe arrivato l'ok al Milan. Il classe 2000, dunque, potrebbe tornare rossonero (come da piccolo). Intanto Zlatan Ibrahimovic è sbarcato, pronto a portare in alto il club.

In casa Juve. A Torino la ricerca del centravanti che possa affiancare Cristiano Ronaldo va avanti. "Pirlo chiama Dzeko", titola La Gazzetta dello Sport in taglio alto, aggiornando sulle ultime legate all'affare Edin Dzeko. Una telefonata avrebbe spinto l'attaccante della Roma verso la Juventus: il nuovo allenatore bianconero avrebbe spiegato al bosniaco come giocherà con CR7 e Dybala.

In casa Inter. "Conte, quanto conta". E' questo l'altro titolo presente in taglio alto sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. L'allenatore salentino, stando a quanto scritto sulla Rosea, starebbe dettando anche la linea del mercato, tant'è che col Tottenham si sta trattando lo scambio Skriniar-Ndombelé, oltre a stringere per Vidal e Kolarov.