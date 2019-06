L'apertura de La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Maldini sì"

© foto di stefano tedeschi

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, apre con un titolo dedicato al Milan: "Maldini sì". La bandiera rossonera accetterà oggi il ruolo di direttore tecnico e comincerà a progettare la nuova era del Milan. Avrà pieni poteri decisionali e la prima mossa nel nuovo ruolo di dt sarà annunciare l'allenatore: pronto il contratto per Marco Giampaolo. Prende dunque il via oggi la nuova era rossonera, Al fianco di Paolo Maldini troverà posto anche un direttore sportivo, per poter contare su un lavoro di squadra che renda il tutto meno faticoso.

Chiesa lascia Firenze - Taglio laterale dedicato alla situazione contrattuale di Federico Chiesa, pronto a lasciare la Fiorentina. Il classe 1997 è però a metà tra Inter e Juventus, che si contendono il talento viola. La parola finale spetterà a Rocco Commisso, che incontrerà i Della Valle e scioglierà i primi nodi, tra cui appunto quello della cessione di Chiesa.



Sarri c'è - La Juventus si appresta ad ufficializzare il nuovo allenatore, e sarà Maurizio Sarri. Il tecnico oggi darà l'addio al Chelsea, poi sarà libero di firmare con i bianconeri. Sarri è già in Italia, pronto per le vacanze estive, e domani potrebbe essere il giorno dell'annuncio ufficiale dei bianconeri che si apprestano a mettere fine al primo tormentone estivo.