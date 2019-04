L'apertura de La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Ringhia Di Francesco"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Ringhia Di Francesco". Questo il titolo di apertura de La Gazzetta dello Sport di questa mattina sul Milan. "Gattuso ai titoli di coda - spiega il quotidiano in prima pagina -. Rino proverà a rialzare i rossoneri nelle ultime 4 partite, poi sarà addio. Crescono le quotazioni dell'ex tecnico della Roma: piace per il gioco, la gestione dei giovani e lo stile. Tra i candidati si allontana Sarri e spunta Gasperini".

"LA FAVOLA INFINITA" - In taglio alto trova spazio l'Atalanta che grazie alla vittoria contro l'Udinese adesso è al quarto posto da sola.

IL MERCATO - Spazio poi al mercato con la Juventus tra talenti e nodi: Chiesa Savic e Kean per il futuro mentre rispunta il nome di Gonzalo Higuain: la cessione dell'argentino per fare cassa. L'Inter cerca invece un centrocampista: "Da Gundogan a Praet: caccia alla qualità in mezzo".