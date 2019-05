L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'allenatore Juve: "J-Factor"

© foto di Pierpaolo

La notizia del giorno, ieri, è stata sicuramente la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli per salutare l'allenatore livornese, ufficialmente al passo d'addio. Chi al suo posto? Se lo chiede anche La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna in prima pagina titola: "J-Factor", utilizzando il logo della Juve e parlando in particolar modo di tre nomi che potrebbero avere questo fattore... bianconero.

Gravina - Quali sono questi i nomi? In primis quello di Simone Inzaghi, che dovrebbe essere il davorito. Dietro di lui, a loro volta, Maurizio Sarri e Sinisa Mihajlovic. In taglio alto, invece, spazio all'intervista al presidente della FIGC Gabriele Gravina, che si sofferma a parlare dell'ipotesi Superchampions e rigetta le idee di una parte dell'elite europea. Il numero uno della Federazione spiega: "La Champions non diventerà mai affare solo per ricchi".

Corsa al quarto posto - In questa penultima giornata di campionato è ancora aperta la bagarre per il quarto posto e La Gazzetta dello Sport ne parla anche in prima pagina. "Batticuore Champions", si legge su sfondo giallo, per ricordare le squadre invischiate: Inter, Atalanta e Milan. I nerazzurri hanno il match point a Napoli, mentre il Milan tiferà CR7 per far sì che gli orobici perdono punti. Intanto la corsa ha quasi perso la Roma, che col pareggio di ieri con il Sassuolo s'è quasi tirata fuori.