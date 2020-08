L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Atalanta: "Così nooo!"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con la beffa subita dall'Atalanta negli ultimi minuti di gara contro il Paris Saint Germain: "Così nooo!", titola la rosea. La Dea passa in vantaggio a metà della prima frazione con una bella rete di Pasalic, poi gestisce fino al novantesimo, quando nel giro di 120 secondi subisce prima il pareggio e poi la rete del definitivo 2 a 1 per i parigini. Termina così l'avventura orobica in Champions League, ad una manciata di minuti dal sogno semifinali.

"Dybala deve restare" - Parola dei tifosi bianconeri. La Juventus non può rinunciare al gioiello argentino secondo le risposte pervenute al sondaggio proposto dal sito della rosea. La rosa della Juventus è da rinnovare, ma Paulo Dybala deve essere uno dei punti fermi della formazione bianconera: ci sono pochi dubbi, l'attaccante argentino deve restare a Torino, per i tifosi.

Torna Zhang, nasce la nuova Inter - Taglio basso dedicato all'Inter, con il presidente Steven Zhang che da ieri sera è tornato a Milano e tra i tanti incontri ne ha in programma uno con mister Conte per programmare il mercato. Nel frattempo i nerazzurri continuano a preparare la sfida allo Shakhtar Donetsk che potrebbe riportare l'Inter in una finale europea.