L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "A volte ritornano"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola in prima pagina: "A volte ritornano". Il riferimento è ai tre big che l'Inter ha ceduto in prestito la scorsa estate, Ivan Perisic, Radja Nainggolan e Mauro Icardi. La linea del club è chiara: non c'è nessuna intenzione di svenderli. Così se Bayern Monaco, Cagliari e Paris Saint Germain non riscatteranno i loro cartellini, faranno ritorno a Milano. Per Perisic e Nainggolan il tecnico Antonio Conte studierà le modalità per reinserirli nel progetto Inter, mentre per Icardi sarà più difficile.

Parla Tommasi: "Riprendere è una scalata" - Taglio alto riservato alle parole del presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi: "Riprendere è una scalata". "I calciatori ci sono, ma è come salire sullo Zoncolan: è pieno di salite ripidissime e il rischio di mettere il piede a terra alla terza curva c'è", prosegue Tommasi. che poi dichiara: "Le criticità sono tante, ma intanto fateci allenare. Perché non possiamo allenarci individualmente in strutture che sono controllate?".

Milan, Gazidis adesso prova a trattenere Maldini e Ibra - Taglio basso dove trova spazio il Milan, con l'ad rossonero Ivan Gazidis che ora sta tentando di trattenere Zlatan Ibrahimovic e Paolo Maldini. Il rinnovo dello svedese è legato a quello del tecnico Pioli, mentre per quanto riguarda Maldini molto dipenderà dal ruolo che gli verrà riservato: negli ultimi giorni si parla di un Maldini descritto molto positivamente in termini di coinvolgimento e operatività.