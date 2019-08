L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "Anche Sanchez"

© foto di WilMan

L'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata all'ultimo colpo di mercato nerazzurro: "Anche Sanchez. Inter, altra dinamite per Conte. In prestito dal Manchester, ritrova Lukaku. Dai nerazzurri 5 dei 12 milioni di ingaggio. Oggi sarà a Milano. Icardi: 'Io resto lo stesso'", la titolazione scelta.

La supersfida tra bianconeri e azzurri - La Rosea si occupa del match più interessante della prossima giornata: "Verso Juve-Napoli. Dybala ci crede. Vuole prendere il posto a Higuain. Insigne è tornato. Ora può battere il tabù bianconero".

Novità rossonere - "Giampaolo cambia e mette Bennacer nel cuore del Milan". Dopo un inizio niente affatto sfavillante, in casa rossonera è già tempo di adattamenti e cambiamenti.

La trattativa più costosa . All'estero, intanto, sta andando in scena uno degli affari più faraonici di sempre. Che, però, potrebbe saltare: "Neymar rilancio o rimane al PSG. Non si sblocca la maxi trattativa per il fuoriclasse brasiliano. Incontro fra club: il Barcellona offre 170 milioni, l'emiro ne vuole di più", titola la Rosea.

Occhio ai conti - Non solo calcio giocato e calciomercato. Oggi in prima pagina spazio anche a un'inchiesta di tipo economico dal titolo: "Allarme plusvalenze, in A sono esplose in cinque anni. Sistema a rischio".

Sorteggi europei - "Due miliardi di premi Champions. Chi la vince prende più di 100 milioni. Domani il sorteggio", la titolazione inerente alle ultime novità sulla più importante competizione continentale per club.

Il Torino e l'EuroLeague - I granata non hanno alcuna intenzione di farsi eliminare dal Wolverhampton. E la Gazzetta in taglio alto titola così: "Sirigu maestro di Coppa guida il Toro all'impresa. Domani il ritorno playoff di Europa League".

Mihajlovic il guerriero - Continua la grande battaglia del tecnico felsineo. Che dopo Verona potrebbe ancora guidare i suoi dal vivo nonostante la malattia. "Con la SPAL di nuovo Miha. Bologna riempie il Dall'Ara. Oggi Sinisa potrebbe essere dimesso", si legge infine nel taglio alto.