L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "Cavani, c'è l'offerta"

vedi letture

"Cavani, c'è l'offerta". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport, che ovviamente parla dell'Inter come il mittente di tale proposta al PSG. Secondo la Rosea, il club nerazzurro starebbe preparando un triennale per il Matador, che a giugno si svincolerà dal PSG. Si lavora ad un contratto lungo, evidentemente, anche per abbassare l'ingaggio dell'ex Napoli.

Parla Rizzoli. Di spalla su La Gazzetta dello Sport troviamo un'intervista esclusiva a Nicola Rizzoli, designatore arbitrale, che prende il seguente titolo: "Arbitri pronti, aspettiamo l'ok. Ma basta proteste aggressive". L'ex fischietto continua: "La distanza rafforza il rispetto. Per chi continuerà a venire addosso potrà scattare il giallo".

Casa Milan. In taglio alto La Gazzetta dello Sport si dedica al Milan nella sua edizione odierna e, in particolar modo, c'è spazio per Zlatan Ibrahimovic. "Milan, Ibra specialista di straordinari estivi", il titolo del quotidiano rosa, che ricorda come negli Stati Uniti, nel corso della sua esperienza ai Los Angeles Galaxy, l'attaccante svedese si sia abituato a giocare in estate.

Casa Toro. La giornata di ieri è stata importante per il Torino, dal momento che è stato presentato il nuovo direttore tecnico Vagnati. "Un altro Toro al via", titola La Gazzetta dello Sport, che riporta le parole del nuovo arrivato e del presidente Urbano Cairo, che tra le altre cose ha confermato anche la fiducia nell'allenatore Moreno Longo.