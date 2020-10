L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "Ci pensa Re-melu"

Gioco di parole in apertura su La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna dedica il titolo principale al successo dell'Inter contro il Genoa, trascinata come al solito tra Romelu Lukaku. "Ci pensa Re-melu", scrive la Rosea, sottolineando l'importanza del bomber belga per la formazione di Antonio Conte: 83 milioni di euro spesi benissimo due estati fa.

Tocca alla Juve. A chiudere questa domenica di Serie A, oggi, ci sarà la Juventus, stasera in campo in casa contro l'Hellas Verona, ancora senza Cristiano Ronaldo, ancora positivo al coronavirus. Quali scelte per l'attacco di Andrea Pirlo allora? La Gazzetta dello Sport si sofferma su questo tema in prima pagina e titola così: "Juve, è vietato frenare e Pirlo mette al volante la coppia Morata-Dybala".