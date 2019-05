L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "ConTe firmerò"

© foto di WilMan

Un gioco di parole per una delle trattative di mercato più importanti dell'anno. L'Inter è a un passo dall'accordo con Antonio Conte e La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, come titolo più importante decide di inserire: "ConTe firmerò", con la prima parola che richiama sia all'ex tecnico della Juve e della Nazionale e sia, scissa, allo stare insieme. Insieme, ovviamente, al club nerazzurro. A spiegare meglio la titolazione è la seguente frase: "Marotta è sicuro di aver blindato l'ex c.t. per la prossima stagione: a giorni attesa l'ufficialità", con la foto dei due che si osservano, uno di fronte l'altro.

Chi allenerà la Juventus? - Dopo l'addio a Massimiliano Allegri, i bianconeri continuano a dare la caccia al nuovo tecnico. E la Rosea, di spalla, titola così: "Scatto di Sarri. Per la panchina la Juve aspetta l'EuroLeague. Ma tutto è aperto", con chiaro riferimento all'ex mister del Napoli, impegnato adesso nella finale della seconda coppa europea con il suo Chelsea.

Milan, si cambia - "Uscita di Leo. Svolta al Milan: il d.t. pensa alle dimissioni. E risale Gattuso". Questo il titolo scelto per narrare le vicende in casa rossonera, con un possibile cambio tra i vertici dirigenziali. Con Leonardo che starebbe così riflettendo sull'abbandonare il proprio ruolo di direttore tecnico e, al contrario, un allenatore che ha sempre più possibilità di rimanere in sella anche il prossimo anno.