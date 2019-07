© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un titolo dedicato al mercato dell'Inter che recita:"Dzeko o mai più". I nerazzurri sono alla disperata ricerca di un numero 9 e oggi dovrebbe andare in scena un incontro con la Roma per parlare del centravanti bosniaco: l'ad Marotta è pronto a mettere sul piatto anche il cartellino di Mauro Icardi. E se poi la Juventus dovesse puntare forte su Romelu Lukaku ecco che l'obiettivo numero uno per i nerazzurri diventerebbe Edinson Cavani. Per l'uruguagio pronta un'offerta da 9 milioni all'anno per 3 anni.

Un Milan a metà - I rossoneri escono sconfitti dall'amichevole contro il Benfica, mettendo però in mostra un bel gioco, a cui manca la finalizzazione. Il gioco c'è, manca il gol, e i lusitani si impongono per 1 a 0. Sul fronte mercato pronto il sì di Leo Duarte.

Un Napoli Insigne - Gli azzurri si impongono per 3 a 0 sul Liverpool di Jurgen Klopp. I campioni d'Europa in carica si piegano sotto i colpi di Lorenzo Insigne, che riceve la standing ovation da tutto lo stadio. Le reti portano la firma di Insigne, Milik e Younes.