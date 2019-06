L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "I botti di Conte"

"I botti di Conte". Il mercato dell'Inter è protagonista della prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport. Nella titolazione completa maggiori dettagli sulla questione: "Il tecnico in pressing sulle trattative. Bloccato Lazaro, in arrivo Sensi, continua l'attacco a Lukaku e Dzeko". I meneghini, insomma, fanno sul serio per il prossimo campionato di Serie A.

La porta del Milan - Spazio anche al mercato dei cugini rossoneri: "Da Gigi a Gigio. Psg: assalto a Donnarumma. Areola-Milan? Leonardo, tornato a Parigi, lo vuole al posto di Buffon. Ai rossoneri il francese più soldi", il titolo scelto che contiene un possibile scambio con il massimo team transalpino per la porta del club di Maldini .

Le mosse della Juve - I bianconeri, in tutto ciò, non restano con le mani in mano: "De Ligt vicino, Rabiot anche. Missione Juve per la Champions. Il talento olandese primo obiettivo. Si definiscono le mosse di Sarri per la sfida europea", la titolazione utilizzata in prima pagina per i campioni d'Italia a caccia di exploit europei..

La difesa partenopea - Nell'ultimo riquadro dedicato al mercato, troviamo il club azzurro che ha puntellato nel migliore dei modi la propria retroguardia: "Il Napoli fa il super muro. Manolas con Koulibaly".

L'Italdonne si prepara - Nel taglio alto viene trattata la grande esperienza italica al Mondiale femminile: "Panico spinge le azzurre: 'L'Olanda non fa paura'. Sabato i quarti".

Meazza, cosa fare? - Sempre nella parte alta della Rosea ritorna la querelle sull'impianto milanese: "Boeri: 'Nuovo San Siro? Meglio ristrutturarlo'. Parla l'architetto del bosco verticale'", la titolazione sul futuro dello stadio meneghino.