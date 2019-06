L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "I colossi di Conte"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un titolo sull'Inter e in particolare sui movimenti di calciomercato in attacco: "I colossi di Conte". Il riferimento è ai due centravanti nel mirino dei nerazzurri, con Edin Dzeko in arrivo e il belga Romélu Lukaku che potrebbe imitarlo. Prima, però, è necessario completare la cessione di Mauro Icardi, ormai scaricato dall'ex ct della Nazionale.

Colpetto Milan: preso Krunic - Spazio anche all'altra squadra milanese. Il calciomercato del Milan vede infatti il primo rinforzo per i rossoneri: tutto fatto per Rade Krunic, centrocampista proveniente dall'Empoli. Costerà 8 milioni: è lui la prima mossa del duo Maldini-Boban e arriva su precisa direttiva di Giampaolo. Non finisce qui tuttavia, con il Diavolo in pressing anche su Stefano Sensi del Sassuolo.

Sarri in attesa - Infine la Juventus: i bianconeri stanno ancora aspettando di annunciare l'allenatore. In attesa c'è Maurizio Sarri, il quale sta aspettando di potersi liberare dal Chelsea. I Blues, dal canto loro, vorrebbero dei soldi per dare il via libera all'operazione, che quindi necessita ancora di essere sbloccata del tutto.