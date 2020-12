L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "L'incredibile LukakHulk"

"L'incredibile LukakHulk". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Inter. Romelu è il 9 migliore? Nel 2020 in Europa con i nerazzurri ha segnato più gol di Haaland e Lewandowski. Leader ovunque e gli sponsor adesso se lo contendono.

Juventus e Lazio - Ampio spazio dedicato nel taglio alto della prima pagina del quotidiano alle italiane in Champions League con questo titolo: "CR750 gol: è festa bianconera. Una Lazio da grande". Allo Stadium Dinamo ko 3-0 con i gol anche di Chiesa e Morata. A Dortmund è 1-1: Immobile fa tremare il Borussia. Ora basta un pari.

Frappart - "Stephanie è promossa. Donne arbitro boom in Italia ma non in A". Questo il titolo che viene dedicato nel taglio alto della prima pagina del giornale alla prima storica gara di Champions League diretta da un'arbitra. Il debutto è positivo con una direzione senza sbavature complice anche l'andamento del match.

Champions League - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina anche per le altre partite della competizione con il titolo seguente: "Neymar rilancia il PSG e abbatte lo United. Chelsea, Giroud ne fa 4". Il brasiliano permette ai francesi di espugnare 3-1 Old Trafford. L'ex Arsenal si scatena e il Chelsea vince 4-0 a Siviglia.

Milan - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio basso della prima pagina ai rossoneri con questo titolo: "Torna Pioli per volare in coppa". A San Siro alle 18:55 arriva il Celtic ultimo nel girone ed in crisi di risultati. Alle 21 Roma-Young Boys e Napoli in Olanda con l'Az.