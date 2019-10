L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "Lu-La piena"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Lu-La piena". Il riferimento è all'attacco dell'Inter, formato da Lukaku e Lautaro Martinez, che ha regalato ai nerazzurri altri tre punti: prima l'argentino e poi il belga chiudono la pratica Brescia. La rete di Lukaku è un vero e proprio capolavoro, festeggiata con il tecnico Antonio Conte. Per i nerazzurri una notte al comando della classifica, in attesa della Juve impegnata oggi. Polemico mister Conte: "Noi sette gare in venti giorni, siamo ai limiti".

E adesso a te Juve - Stasera allo Stadium i bianconeri ospitano il Genoa di Thiago Motta, reduce dalla bella vittoria sul Brescia in rimonta di sabato sera. Bonucci è il totem di Sarri: sempre presente tra campionato e Champions. E Cristiano Ronaldo cerca la punizione perduta: dopo 28 tentativi in Serie A ancora zero le reti segnate dal portoghese da calcio piazzato. E' l'ultimo tabù italiano rimasto.

Il faccia a faccia - Alle 19.00 va in scena il big match di giornata con la sfida tra Napoli ed Atalanta. Di fronte Ancelotti e Gasperini, con la sfida aperta a chi segna di più. Il Napoli tenta l'aggancio agli orobici, che dal canto loro vogliono provare la fuga al pari di Juventus ed Inter. E' a sfida per chi sarà il terzo incomodo in campionato.