L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "Scudetto Express"

"Scudetto Express". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, quotidiano per il quale il treno verso il titolo è tinto di nerazzurro ed è capitanato da Lukaku e Lautaro Martinez, che a Firenze dovranno spingere l'Inter, che vuole dimenticare l'eliminazione in Champions League e mantenere il primato in Serie A. Intanto, passando al mercato, dalla Francia assicurano che Olivier Giroud sia molto vicino ai nerazzurri.

Ma prima c'è la Juve - Ancor prima che scenderà in campo l'Inter, però, sarà la volta della Juventus, che attende l'Udinese in casa e punta tutto ancora una volta su Cristiano Ronaldo. "Juve in agguato: CR7 prova a farsi in 4", scrive in taglio basso La Gazzetta dello Sport, giocando sul fatto che l'asso portoghese - tra i vari obiettivi - oggià avrà anche quello di superare un record in bianconero: andare a segno per la quarta volta di fila.

Il Napoli non svolta - Di spalla La Gazzetta dello Sport si sofferma anche sull'esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, che di certo non è stato positivo visto il k.o. interno contro il Parma. "Napoli cine scivolone", titola la Rosea, che gioca sul nome del nuovo tecnico azzurro poi: "San Gennaro? Il miracolo lo fa il super Parma". I crociati, infatti, riescono a fare l'impresa in pieno recupero con una rete in contropiede di Gervinho.

Il Derby della Lanterna - Altro anticipo del sabato quello tra Genoa e Sampdoria, il cosiddetto Derby della Lanterna. E La Gazzetta dello Sport dà ovviamente spazio anche alla stracittadina genovese, vinta dai blucerchiati grazie alla rete di Gabbiadini. "Samp, Gabbia-derby. Genoa, Motta flop", titola il quotidiano rosa. Leggero spazio anche all'altro anticipo tra Brescia e Lecce: "Il Brescia ne fa tre".