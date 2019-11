L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Italia: "Tocca a Ciro"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con il titolo: "Tocca a Ciro". Il riferimento è alla Nazionale, che stasera scende in campo a Palermo contro l'Armenia, calcio d'inizio ore 20.45. e il Commissario Tecnico Roberto Mancini si affida a Ciro Immobile per allungare la striscia di dieci vittorie consecutive. Poi il CT ringrazia Arrigo Sacchi per i complimenti di pochi giorni fa: "Da lui fanno ancora più piacere".

ConteLab - Taglio basso dedicato ad Antonio Conte, con la rosea che ha intervistato i suoi collaboratori per carpirne qualche segreto. "Il mister è un perfezionista. Ci chiede di proporre le soluzioni a tutti i problemi", le parole dei suoi assistenti. Uno staff di assoluto livello sempre al fianco del tecnico dell'Inter, che non lascia nulla al caso, curando i minimi particolari.

CR7, qua la mano - Arrivano segnali di distensione da parte di Cristiano Ronaldo con la Juventus, subito dopo il match vinto con il suo Portogallo che permette ai lusitani di qualificarsi per l'Europeo e a CR7 di raggiungere quota 99 in nazionale. "E' vero, non stavo benissimo e mi sono sacrificato per Juventus e nazionale", le parole dell'asso portoghese, che pochi giorni fa aveva dichiarato di stare benissimo.