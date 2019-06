L'apertura de La Gazzetta dello Sport sulla Juventus: "Avanti tuta!"

"Avanti tuta!" è il titolo con cui apre La Gazzetta dello Sport di oggi. Si tratta di un chiaro riferimento a Maurizio Sarri e alla sua consuetudine di allenare in tuta: da ieri, infatti, il tecnico toscano è il nuovo mister della Juventus. Inizia dunque un nuovo ciclo per i bianconeri: molti tifosi non sono convinti della sua nomina, starà a Sarri convincerli. Con il gioco e le vittorie.

Abbiamo Fede - Taglio alto dedicato alla Nazionale Under 21, che ieri ha debuttato nell'Europeo di categoria. Grazie alla doppietta di uno straripante Federico Chiesa, gli azzurrini di Di Biagio sono infatti riusciti a battere in rimonta la Spagna (3-1): di Pellegrini su calcio di rigore la terza rete del match. Lo sguardo è già alla prossima gara, mercoledì, quando si giocherà contro la Polonia.

Ciao Totti - Nel taglio basso tiene banco la vicenda legata a Francesco Totti e al suo addio, ormai certo, alla Roma. Un doloroso saluto che si consumerà oggi, quando presumibilmente verranno rivelate le verità su questa mossa. La società adesso trema: il rischio di una "rivolta popolare" è altissimo.