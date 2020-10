L'apertura de La Gazzetta dello Sport sulla Juventus: "Mister X"

"Mister X". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sulla Juventus. Terzo pari per la squadra di Pirlo che frena anche contro il Verona. I bianconeri sbattono contro due traverse e il gol di Favilli. Kulusevski fa 1-1. Ora rischiano il -6. Gioco da rivedere, bene Dybala, ma quanto pesa l'assenza di CR7.

Milan - C'è spazio anche per i rossoneri in prima pagina questa mattina nella parte inferiore al titolo di apertura con queste parole: "Prova la fuga". Alle 20:45 l'avversario di turno a San Siro è la Roma con Pioli che cerca la nona vittoria di fila in stagione per allungare sulle rivali che inseguono in classifica.

Serie A - "Gli Insigne in gol, 'derby al Napoli. Castrovilli re viola: Iachini respira". Spazio dedicato al nostro campionato nel taglio basso della prima pagina in edicola quest'oggi. Benevento rimontato dai partenopei 2-1, vince anche la Fiorentina 3-2 sull'Udinese: la panchina di Iachini per ora è salva.

Inter - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio ai nerazzurri nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Una vita da mediano: tutti pazzi per Barella". Da Conte fino a Berti e Tardelli: i grandi si rivedono in lui. Domani sfida in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk nel freddo di Kiev.