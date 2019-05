L'apertura de La Gazzetta dello Sport sulla Juventus: "Pronto, Sarri?"

© foto di stefano tedeschi

Tiene ancora banco la situazione allenatore in casa Juventus, con le quotazioni di Maurizio Sarri che appaiono in netto rialzo. Così La Gazzetta dello Sport titola: "Pronto, Sarri?". Nella giornata di ieri infatti ci sarebbe stato un contatto tra il numero uno della Juventus Andrea Agnelli e l'attuale allenatore del Chelsea per chiedere di un'eventuale disponibilità ad allenare la Juventus nella prossima stagione. Nel frattempo i bianconeri non restano immobili sul mercato, con un occhio teso al centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic.

L'Inter va su Chiesa - La dirigenza dei nerazzurri avrebbe già pronto il colpo da regalarsi in caso di qualificazione alla prossima Champions League: si tratta dell'esterno della Fiorentina Federico Chiesa. Ma prima resta da chiudere il campionato domenica contro l'Empoli, cercando gli ultimi punti che difenderebbero la Champions dall'assalto del Milan. Nel frattempo il principale candidato alla panchina nerazzurra, Antonio Conte vince la causa contro la sua ex squadra, il Chelsea: l'ex CT incasserà 11 milioni di euro.



Milan, Campos aperto - Taglio laterale anche per la situazione in casa Milan: a 90 minuti dal termine del campionato resta ancora in ballo la qualificazione alla prossima Champions League. Ma il direttore sportivo Leonardo appare comunque in uscita e così l'amministratore delegato dei rossoneri Ivan Gazidis ha puntato il direttore sportivo portoghese Luis Campos, ora in forza al Lille. Il lusitano è il "Re delle plusvalenze", con Martial, Lemar e Fabinho come principali scoperte.