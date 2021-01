L'apertura de La Gazzetta dello Sport sulla Juventus: "SVecchia Signora"

"SVecchia Signora". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sulla Juventus nell'edizione odierna. I bianconeri puntano forte sui giovani. Quasi fatta per il baby Rovella che però resta in prestito al Genoa. Altro investimento per il futuro dopo quelli fatti con De Ligt, Kulusevski e Chiesa.

Milan - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per i rossoneri con il titolo seguente: "ClessIbra". Zlatan va di fretta per giocare tra 10 giorni. Lo svedese è rientrato a Milano: test ok. E Pioli non chiede il vice. Le corse sulla neve, il piano sul Festival e la voglia di tornare subito in campo. Causa con il club: a Boban il primo round.

Mario Balotelli - Spazio anche per l'ex azzurro che torna a far parlare di sé e si guadagna questo titolo nel taglio laterale della prima pagina: "Il ritorno". Mario debutta in Serie B con il Monza e va in gol dopo soli 4 minuti contro la Salernitana. In tribuna lo applaude Vieri.

Nicolò Zaniolo - "La rivelazione". Questo il titolo che il quotidiano nel taglio laterale della prima pagina dedica al centrocampista della Roma nell'edizione odierna. Il classe '99 racconta la sua versione delle voci che circolano in questo periodo sulla sua vita privata e spiega: "La mia ex Sara è incinta, ma l'amore è finito. Mi assumo le responsabilità".

2020 - C'è spazio nel taglio basso anche per l'anno che sta finendo e il quotidiano in prima pagina titola così: "Lukaku, la Dea, la Nazionale. Il 2020 in 10 flash". Un anno che per tantissimi motivi sarà ricordato a lungo e sportivamente parlando c'è stata la consacrazione del belga e della creatura di Gasperini insieme alla rinascita dell'Italia.

Mercato - C'è spazio anche per la sessione di trasferimenti che inizierà il 4 gennaio nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "I nomi più caldi degli affari 2021: da Paredes a Biraghi, da El Shaarawy a Simakan". Inter sul centrocampista del PSG, Lazio sul laterale viola, Roma sull'italo-egiziano e Milan sul difensore dello Strasburgo.