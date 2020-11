L'apertura de La Gazzetta dello Sport sulla Juventus trascinata da Ronaldo: "CR7 bello"

"CR7 bello". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il cui tema principale presente in prima pagina è il successo della Juventus contro il Cagliari, nel segno di Cristiano Ronaldo, come spesso capita. La Rosea scrive che Pirlo viene rilanciato "da sua maestà" e racconta di una Juve in crescita, che adesso vede la vetta.

Duello scudetto. Centimetri, chili, fisicità. Napoli-Milan sarà anche la partita dei "Pesi massimi", come scrive in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Stasera Rino Gattuso ritroverà i suoi vecchi amici rossoneri, a partire da Zlatan Ibrahimovic in campo fino a Daniele Bonera che siederà in panchina. E la partita si deciderà - si legge - anche sul ring del centrocampo con Bakayoko da un lato e Kessié dall'altro, "un duello da scudetto", scrive il quotidiano rosa.

Super Ciro. Dopo il caso legato ai tamponi, la Lazio vince sul campo del Crotone e ancora una volta la firma è quella di Ciro Immobile, autore di un gol e un assist per Correa. "Dopo i tamponi solo gol e assist: Immobile torna e rialza la Lazio", titola di spalla La Gazzetta dello Sport che tesse le lodi del bomber di Torre Annunziata.