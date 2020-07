L'apertura de La Gazzetta dello Sport sulla Juventus: "Vietato sbagliare"

"Vietato sbagliare". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport, che fa riferimento alla Juventus, piazzando in prima pagina l'immagine di Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo e scrivendo che contro la Sampdoria i bianconeri potranno chiudere i conti per lo scudetto con due giornate d'anticipo.

Vince anche l'Inter. Su La Gazzetta dello Sport, in taglio alto, trova spazio il successo dell'Inter contro il Genoa grazie alle reti di Lukaku (doppietta) e Sanchez. "L'Inter secondo Lukaku", titola la Rosea con un gioco di parole, facendo riferimento anche al ritorno al secondo posto dei nerazzurri di Conte.

Casa Milan. In taglio basso su La Gazzetta dello Sport si parla di Milan e futuro. In particolar modo, dell'avvenire dei due calciatori più importanti della squadra: 'Gigio' Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. "Gigio e Ibra in volo. Blitz da Raiola per il futuro del Milan", si legge sulla Rosea che mostra l'immagine dei due rossoneri in elicottero, facendo sapere che i rinnovi sono vicini.

Il successo azzurro. Il Napoli batte 2-0 il Sassuolo in un match praticamente stregato per gli uomini di De Zerbi, ai quali vengono revocati addirittura quattro reti a causa di offside. "Il Napoli torna a ringhiare. Sassuolo, 4 gol annullati", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport soffermandosi su questo tema.