L'apertura de La Gazzetta dello Sport sulla Roma: "Totti shock!"

© foto di WilMan

Un titolo strillato che può significare tanto per la Capitale: "Totti shock! Sta pensando di lasciare la Roma", titola nel taglio alto della prima pagina La Gazzetta dello Sport nell'edizione in edicola quest'oggi. L'ex capitano giallorosso, attuale dirigente del team capitolino, potrebbe lasciare la squadra di cui è stato una bandiera visti i 25 anni ininterrotti di militanza sul campo. Una notizia che, difficilmente, farà felici i tifosi della Roma ma che sarebbe diretta conseguenza dei tanti cambiamenti avvenuti in queste settimane in casa romanista.

Roma, Juve e il mercato delle big - "Higuain X Manolas. Si lavora a un clamoroso scambio. Alla Juventus serve un centrale, il Pipita può sostituire Dzeko. Così Icardi vede Torino?". Così, in apertura, la Rosea unisce diverse trattative che coinvolgono top club italiani ed europei. Un giro che potrebbe portare, alla fine, la punta più importante dell'Inter a vestire la maglia bianconera.

Il futuro dei rossoneri - "Giampaolo pranza con Maldini e Boban. Mercato e Uefa nel menù del Milan. Un summit per far partire la stagione dei rossoneri. Incontro per il futuro di Suso", è il titolo scelto per analizzare la situazione in casa milanista, con il futuro tecnico rossonero che ragiona su come costruire la squadra della prossima stagione.