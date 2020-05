L'apertura de La Gazzetta dello Sport sulla Serie A: "La rivolta"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "La rivolta". Nel pomeriggio di ieri erano arrivate le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò che lasciavano ben sperare: "Al 99% si riparte il 13 giugno". Ma nella serata di ieri la doccia fredda, con un comunicato della Lega che riporta le intenzioni dei club di contestare il protocollo. Dopo oltre due mesi di lockdown i calciatori rifiutano la clausura del maxi-ritiro. E inoltre i medici chiedono lo scudo penale: troppe le responsabilità addossate ai medici dei club.

Milan, Rangnick c'è - Ribaltone in casa Milan. Il piano tedesco per la rinascita del Milan si affiderà a Ralf Rangnick, ma come direttore tecnico. E non solo: i tedesco porterà con sè un allenatore straniero di sua fiducia. E così avanza la candidatura del giovane Nagelsmann del Lipsia. Una vera e propria rivoluzione rossonera.

Sarri lancia la Juve senza centravanti - Taglio laterale per la Juve di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero ieri è rientrato alla Continassa per osservare le sedute individuali dei suoi giocatori, in attesa di poter, forse, ripartire con le sedute di gruppo da lunedì. E sta pensando ad una rivoluzione per la sua Juventus, che potrebbe giocare senza centravanti, con Dybala falso nueve, visti i ritardi di Gonzalo Higuain. Nel frattempo Andrea Barzagli ha salutato tutti ieri dopo la decisione di lasciare lo staff di Sarri e la Juventus, dove allenava la difesa: "Una scelta molto sofferta, ma sento il bisogno di stare vicino alla mia famiglia".