L'apertura de La Gazzetta dello Sport sulle donne: "8 volanti"

© foto di ManWil

La vittoria per 2-0 sulla Cina consente all'Italia femminile di volare ai quarti di finale del Mondiale e di finire nuovamente sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport: "8 volanti. Le azzurre incantano ancora ed entrano tra le prime otto squadre al mondo. Sabato (ore 15) ci giochiamo con l'Olanda il passaggio a una storica semifinale", la titolazione scelta per celebrare Bonansea e compagne.

Un gran ritorno in bianconero - Dopo tante trattative, vere o presunte, sia in Italia che all'estero, Gianluigi Buffon è a un passo dal vestire nuovamente la maglia bianconera. E la Rosea titola così: "Buffon torna a casa. Il portiere riabbraccia la Juve: giocherà ancora per un anno poi potrebbe fare il dirigente". Nella prossima stagione sarà con grande probabilità il numero 12.

Fiorentina, duello con la Juve per Chiesa - Tra i vari colpi di mercato che i bianconeri hanno in canna, c'è anche Federico Chiesa, reduce da un positivo, seppur sfortunato, Europeo Under 21. Il club di Torino, però, non ha intenzione di tirarla per le lunghe con il team toscano proprietario del cartellino: "Chiesa, ultimatum alla Viola: via ora o va a scadenza", le parole della Gazzetta in prima pagina sulla vicenda.

Il Meazza non si tocca - L'assegnazione delle Olimpiadi invernali a Milano ha creato una querelle tra il sindaco meneghino e i due massimi club cittadini: "Sala non fa sconti a Inter e Milan: 'San Siro resterà fino al 2026'", con buona pace di nerazzurri e rossoneri che vorrebbero abbattere lo stadio il prima possibile.