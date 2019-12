L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Ti ho presa!"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport titola oggi in prima pagina: "Ti ho presa!". Con la battuta d'arresto dell'Inter, raggiunta dalla Fiorentina in pieno recupero, la Juventus raggiunge i bianconeri in vetta alla classifica, a quota 39. Juventus che schiera il trio delle meraviglie e vede un Cristiano Ronaldo tornato in gran forma: 3 a 1 all'Udinese con doppietta del portoghese. L'Inter invece vede sfumare i tre punti al novantaduesimo: alla rete di Borja Valero risponde Vlahovic.

Milan, festa in bianco - Festa a San Siro per i 120 anni del Milan, con una gran sfilata di ex sul campo, ma i rossoneri non vanno oltre lo 0 a 0 contro il Sassuolo. Non basta Leao, che in pochi minuti colpisce palo e traversa, sfiorando il colpaccio. Buona comunque la prova del Milan, che cresce di gara in gara sotto l'aspetto del gioco.

Un regalo per Ringhio - Taglio basso dedicato al Napoli e all'ultima idea del presidente Aurelio De Laurentiis, intenzionato ad offrire 30 milioni all'Arsenal per il centrocampista ex Sampdoria Lucas Torreira. 3 milioni per il prestito più riscatto fissato a 27 a giugno. Ora si attende la risposta degli inglesi, con il Napoli voglioso di chiudere al più presto e regalare il primo innesto al nuovo tecnico.