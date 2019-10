L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Toh! C'è Sheva a San Siro"

© foto di stefano tedeschi

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è dedicata al momento delicato che sta vivendo il Milan, e stasera, in occasione di Atalanta-Shakthtar Donetsk sarà presente a San Siro anche il Commissario Tecnico dell'Ucraina Shevchenko. Così la rosea titola: "Toh! C'è Sheva a San Siro". In casa Milan è crisi, tra il caos per il presente e il futuro incerto. Il tecnico ucraino, ex rossonero, questa sera sarà a cena con Maldini e parlerà di un eventuale futuro in rossonero, nel caso in cui la crisi continui. Giorni delicati in casa rossonera, con tutti sotto esame: dal mister Giampaolo fino ad arrivare a Maldini e Boban. Elliot vuole risposte da tutti.

Juve, CR7 ecco il Leverkusen - Questa sera la Juventus affronta alle 21.00 il Bayer Leverkusen e Cristiano Ronaldo ha un obiettivo ben preciso: aggiungere i tedeschi alla lista di squadre a cui ha fatto gol in Champions. L'asso portoghese è a quota 32, una in meno di Raul, e stasera insegue la vittima numero 33. Non ha mai affrontato i tedeschi, e stasera l'opportunità sarà ghiotta, per raggiungere un altro record.

Inter, senti Eto'o - Taglio alto di prima pagina dedicato alle parole pronunciate da un grande ex nerazzurro come Samuel Eto'o. Il camerunense ha grande fiducia nell'Inter, anche in vista del match di domani contro il Barcellona: "Messi è sacro. Ma l'Inter, con Conte e Lukaku, può andare avanti".