L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Torna il calcio!"

vedi letture

"Torna il calcio!". E' questo il titolo, con tanto di punto esclamativo, scelto dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport per aprire la sua prima pagina. La FIGC ha inviato il protocollo ai ministri Spadafora e Speranza e adesso la palla passerà proprio al Governo. Per mercoledì prossimo è atteso il via libera. E' stato inoltre convocato il vertice per ragionare sulla ripartenza nella Fase 2, con gli allenamenti a partire dal 4 maggio.

Higuain no. "Io invece non torno". Sotto l'apertura titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, riferendosi a Gonzalo Higuain, il cui caso sta diventando un vero e proprio giallo. L'attaccante della Juventus potrebbe rinviare il rientro dall'Argentina, complice il perioodo tormentato che sta vivendo.

Situazione Eriksen. In taglio alto su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per l'Inter e Christian Eriksen, sul quale Antonio Conte è pronto a costruire il nuovo gioco nerazzurro. "Eriksen, ma conta per Conte?", il titolo della Rosea, che sottolinea come per ora darà ancora il cambio a Sensi. Di spalla anche le parole del centrocampista del Barcellona Arthur: "Inter, mi piace ed è un onore. Ma col Barça...".

Il caso Cellino. Nella serata di ieri è stato annunciato che Massimo Cellino, presidente del Brescia, in questo periodo di lockdown ha contratto il coronavirus, scoprendolo soltanto dopo il test sierologico. La Gazzetta dello Sporta ne parla in prima pagina: "Cellino colpito da coronavirus: 'L'ho scoperto dal test sierologico'".