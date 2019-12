L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Tridente per infilzare l'Europa"

© foto di stefano tedeschi

Titolo in prima pagina su La Gazzetta dello Sport dedicato al tridente della Juventus: "Un tridente per infilzare l'Europa". I bianconeri non potevano sperare in un sorteggio migliore, trovando il Lione di Rudi Garcia, che proprio due giorni fa ha perso anche Memphis Depay fino a fine stagione. Così il "Dygualdo", il tridente d'attacco da sogno della Juventus potrebbe essere schierato anche in Champions League.

Napoli serve un'impresa: arriva Messi col Barça - Sorteggio meno fortunato per il Napoli che pesca il Barcellona di Leo Messi. Agli azzurri servirà un'impresa per passare il turno contro una delle più forti del lotto, tra le candidate alla vittoria finale. Sarà la prima volta per Leo Messi al San Paolo, nel tempio di Maradona. L'Atalanta invece sogna contro il Valencia: urna benevola ed ora si può tentare l'impresa.

Kulusevski-Inter, ci vuole il jolly - L'Inter aumenta il pressing per il talento classe 2000 dell'Atalanta che tanto bene sta facendo al Parma. Il vero nodo è accontentare il Parma. Detto che la situazione dei gialloblù in classifica è ora più che positiva, ci sono almeno un paio di nomi nel radar degli emiliani che potrebbero risultare utili per sbloccare l’affare. Il primo è quello di Dimarco, ai margini della squadra di Conte e che a Parma è già stato la scorsa stagione. Il secondo è quello di Barrow, attaccante dell’Atalanta, sul quale va registrato anche l’interesse del Verona.