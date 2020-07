L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Turbo Milan!"

"Turbo Milan!", si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Show dei rossoneri che battono 5-1 il Bologna e fanno arrabbiare Sinisa Mihajlovic. Magic moment per la squadra di Stefano Pioli, la più in forma dell'intero campionato insieme all'Atalanta.

Bagarre per il titolo. "Ring scudetto". E' questo il titolo che leggiamo in taglio alto su La Gazzetta dello Sport. Oggi Roma-Inter, domani Juve-Lazio. In un paio di giorni si dirà tanto sulla corsa scudetto. L'obiettivo di Conte è portarsi a -1, mentre quello di Sarri è mettere un'ipoteca contro i fantasmi.

Gli altri duelli. Su La Gazzetta dello Sport in prima pagina ci si sofferma sulle varie sfide salvezza e non solo in programma per questa giornata. "Spareggio Genoa-Lecce, sfida Chiesa-Belotti, Zenga frena il Sassuolo", titola la Rosea.