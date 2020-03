L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Tutti a casa"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Tutti a casa". "Chiusa l'Italia. E anche la Serie A", si legge in prima pagina, a proposito del decreto firmato nella serata di ieri dal primo ministro Giuseppe Conte. Fino al 3 aprile si ferma tutto il mondo sportivo, così come richiesto dal CONI. Nel calcio si salvano, per ora, i match delle competizioni europee, da disputarsi a porte chiuse.

Vamos Atalanta! Facci sorridere - Chi non si ferma e non ha nessuna intenzione di arrestare la sua corsa europea è l'Atalanta, che questa sera scende in campo al Mestalla di Valencia per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di mister Gasperini possono contare sul 4 a 1 dell'andata e sul mancato apporto del pubblico di casa, dato che il match si disputerà a porte chiuse. 90 minuti per i quarti di finale ed entrare nella storia di Bergamo.



Mistero Eriksen. Feeling a zero con Inter e Conte - Taglio laterale dedicato al colpo invernale del mercato dell'Inter, Christian Eriksen, che fatica a trovare spazio nei nerazzurri di Antonio Conte. Il danese è ancora un corpo estraneo al modo di giocare della formazione nerazzurra e giovedì contro il Getafe in Europa League avrà modo per svoltare la sua stagione.