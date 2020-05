L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Un pasticcio del diavolo"

vedi letture

"Un pasticcio del diavolo", è il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Riesplode il caso in casa Milan sulla panchina del futuro, con il tanto chiacchierato Rangnick che dichiara: "Panchina del Milan? Possibile. Hanno parlato con il mio procuratore, non posso escludere che andrò al Milan". Fino a ieri il club però aveva sempre negato i contatti con il tecnico tedesco: due mesi fa le prime indiscrezioni avevano portato al licenziamento di Zvonimir Boban. Nel frattempo in casa rossonera resta anche il nodo legato ad alcuni tamponi che sarebbero risultati positivi al Covid-19.

Via libera in arrivo - Taglio laterale dedicato alla Serie A che dovrebbe ottenere oggi il via libera dal governo per la ripresa degli allenamenti collettivi dal 18 maggio. Ieri la sottosegretaria alla Salute, Zampa, ha dichiarato: "Si dovrebbe andare in quella direzione...". Per le società italiane prevarrà la linea dell'isolamento e non si seguirà dunque il modello tedesco.

Caccia a Pogba, assist per la Juve - Taglio basso dove trova spazio il mercato, con Paul Pogba conteso dalle big europee. Il centrocampista francese pare però ormai fuori dalle mire del Real Madrid, che offrirebbe così un importante assist alla Juventus: i bianconeri potrebbero offrire Adrien Rabiot come parziale contropartita tecnica. L'ostacolo più grande al momento è rappresentato dallo stipendio di Pogba, che tocca i 14 milioni di euro più bonus importanti che lo fanno lievitare fino a quasi 20 milioni,