L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "ViA libera"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "ViA libera". Con l'ufficialità dello spostamento degli Europei all'estate del 2021, la Serie A avrà a disposizione anche tutto il mese di giugno per portare a termine il campionato. La data della ripresa dovrebbe essere fissata nel 2 maggio per poi terminare a fine giugno, o altrimenti iniziare nei weekend successivi di maggio per poi arrivare a luglio inoltrato. La finale di Europa League è stata fissata per il 24 giugno, quella di Champions il 27 dello stesso mese.

Giochi al buio - Taglio alto dedicato alle Olimpiadi di Tokyo, che dovrebbero tenersi quest'estate. Ieri si è tenuto un summit del CIO per parlare dell'eventualità di uno spostamento, ma al momento si è deciso di lasciare tutto inalterato, visto che ci sono quattro mesi davanti per valutare la situazione. La decisione definitiva verrà presa il prossimo giugno: tra le varie ipotesi anche uno spostamento dei Giochi Olimpici all'estate 2022.

Juve: anche Matuidi è positivo - Arriva la seconda positività al Covid-19 in casa Juventus: si tratta del francese Blaise Matuidi. Il centrocampista bianconero è il secondo caso, dopo Daniele Rugani. Tutta la squadra si trova già in isolamento. E nel frattempo arriva un altro caso in Serie A: il primo in casa Hellas Verona, con Mattia Zaccagni.