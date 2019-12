L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Vidal, sei da Conte"

"Vidal, sei da Conte". E' questo il titolo d'apertura dedicato al calcio da La Gazzetta dello Sport, che si concentra sul mercato dell'Inter e avvicina sensibilmente Arturo Vidal alla destinazione Milano dopo il botta e risposta tra il centrocampista cileno e il Barcellona, al centro di un vero e proprio caso mediatico. E' scontro totale, dunque, per questo l'ex Juventus vuole andare via e la società meneghina ora sarebbe pronta a mettere sul piatto 15 milioni di euro per chiudere.

Ibramania - In taglio basso sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il Milan e il suo colpo ad effetto chiamato Zlatan Ibrahimovic. "Milan: l'effetto Ibra. Sale Leao, scende Suso", il titolo della Rosea, che prova a disegnare dunque la formazione che ruoterà attorno all'attaccante svedese. Intanto la dirigenza è ancora al lavoso sul mercato: Boban insiste per Todibo e Matic, un difensore e un centrocampista.

Ronaldo brilla - Nella giornata di ieri si sono tenuti anche i Globe Soccer Awards e tra i protagonisti c'è stato senza dubbio anche Cristiano Ronaldo. L'attaccante della Juventus ha parlato anche in conferenza stampa, dispensando pillole di saggezza e consigli per chi vuole restare in alto a lungo nella sua carriera. E La Gazzetta dello Sport in prima pagina titola: "Ronaldo brilla a Dubai: 'Vinco ancora 2 anni'".

Il calciomercato - In taglio alto La Gazzetta dello Sport propone due boxini. Il primo, riguardante il mercato, vede invischiati Napoli, Juventus e Genoa. "Napoli, Lobotka vicino. Perin torna al Genoa", il titolo che si legge dunque in prima pagina. All'interno dei servizi, poi, è presente anche un focus sulle necessità in sede di mercato da parte delle 20 squadre di Serie A. Nell'altro boxino, invece, si parla di Ancelotti e del suo en plein in Premier League: "Carlo d'Inghilterra e il bis con l'Everton".