L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Volo Inter"

Prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedicata alla vittoria dell'Inter di ieri sera nei quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen: "Volo Inter", campeggia a centro pagina. I nerazzurri si impongono sui rivali tedeschi con una prova di forza: prima Barella da fuori area poi Lukaku, portano l'Inter in semifinale. Lunedì il penultimo atto della competizione continentale, contro la vincente di Shakhtar Donetsk - Basilea, in programma stasera.



Percassi: "La mia Atalanta d'Italia" - Manca sempre meno alla sfida storica che vedrà l'Atalanta affrontare per la prima volta un quarto di finale. Il presidente Antonio Percassi si è concesso per una lunga intervista: "Annata speciale, andrò a Medjugorje per ringraziare. Gasperini è già in partita per Bergamo e per l'Italia. Ai tifosi cosa dico? La vedrei insieme a voi in tv". Domani sera i nerazzurri sfideranno il Paris Saint Germain, in quella che potrebbe essere la partita che vale l'accesso alle migliori quattro europee.



I sette uomini d'oro - Secondo la rosea sono sette gli assi in vetrina che potrebbero cambiare maglia nel corso del prossimo mercato. Sono i giocatori che tutte le big europee, Juventus compresa, si contenderanno nei prossimi mesi. Si parte da Isco e Bale del Real Madrid, per passare a Jorginho del Chelsea e Pogba del Manchester United. Poi il giovane del Borussia Dortmund Jadon Sancho, per il quale sarà sicuramente necessaria una cifra molto importante, così come per Aubameyang, dell'Arsenal. Chiude la lista Philippe Coutinho.