L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Volo Lazio, furia Gasp"

"Volo Lazio, furia Gasp": la Gazzetta dello Sport di oggi apre con la finale di Coppa Italia, vinta dalla squadra biancoceleste sull'Atalanta. Se da una parte la Lazio festeggia grazie alle reti di Milinkovic-Savic e di Correa, dall'altra gli orobici possono recriminare per un episodio da rigore non rilevato dall'arbitro. Gian Piero Gasperini, tecnico dei nerazzurri, ha esternato nel post-partita tutta la sua furia per questo dettaglio che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara.

Panchine bollenti: il giallo della cena - Taglio alto dedicato alla Juventus, con Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli che ieri sera si sono incontrati per capire quale sarà il futuro della Juventus. L'impressione, tuttavia, è che potrebbe servire almeno un altro vertice, sebbene in questo momento il tecnico toscano sia molto più vicino alla riconferma rispetto a qualche settimana fa.

Che bufera su De Rossi - Spazio anche per l'addio di Daniele De Rossi alla Roma. Il fatto non è stato ben accolto dai tifosi giallorossi, i quali chiedono a gran voce che il centrocampista resti nella Capitale. Intanto al giocatore sono arrivate diverse offerte, dall'estero ma anche dall'Italia. Il futuro resta totalmente da scrivere.