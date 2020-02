vedi letture

L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "W il Rebic"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "W il Rebic". L'attaccante croato regola il Torino con una rete nel primo tempo, arrivata su assist di Castillejo, e porta il Milan al sesto posto in compagnia di Parma ed Hellas Verona, a quota 35 punti. Quinta sconfitta di fila per il Torino che ora cominciano a guardarsi le spalle dal rientro delle squadre in lotta per la salvezza.

Volatona scudetto - Taglio alto dedicato alla lotta per lo scudetto, con Juventus, Lazio ed Inter che hanno iniziato la lunga volata per aggiudicarsi il titolo. Dalla parte della Juventus c'è il calendario, con entrambi gli scontri diretti in casa all'Allianz Stadium, mentre la Lazio vola sulle ali dell'entusiasmo oltre che sul gioco spumeggiante, sperando in una "magia Leicester". Poi l'Inter che punta forte sull'effetto Eriksen, l'ultimo colpo del mercato invernale.

Occasione Atalanta - Stasera torna la Champions League, con i primi due ottavi di finale tra Atletico Madrid e Liverpool e tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain. Domani sarà il turno dell'Atalanta, che a San Siro ospiterà gli spagnoli del Valencia in una sfida storica. Tante le defezioni nel Valencia che potrebbe così subire l'aggressività ed il gioco offensivo degli uomini di Gasperini.