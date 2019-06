L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "W le Italie"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi apre con un titolo dedicato alle Nazionali: "W le Italie". Oggi saranno infatti impegnate sia la Nazionale maggiore, contro la Bosnia alle 20.45, sia la Nazionale Under 20, che alle 17.30 sfida l'Ucraina per un posto nella finale Mondiale. Sfida importantissima per gli Azzurrini di Nicolato, che non vogliono fermarsi e che sperano di poter continuare il proprio sogno al Mondiale di categoria. Spazio anche per la Nazionale femminile, con le ragazze che fanno il boom di ascolti in televisione.



Barella, l'Inter è in vantaggio ma i rossoneri ci provano - Taglio laterale dedicato al mercato di Nicolò Barella, che sembrava vicinissimo all'Inter, ma per il quale va registrato un inserimento forte e deciso del Milan. I nerazzurri restano comunque in vantaggio, ma i rossoneri ora ci provano con convinzione.

Ronaldo chiama De Ligt - In casa Juventus ancora manca l'ufficialità del tecnico, ma manca veramente pochissimo per il via libera del Chelsea a Maurizio Sarri. Nel frattempo Cristiano Ronaldo al termine della finale di Nations League tra Portogallo ed Olanda avrebbe provato a portare Matthjs De Ligt a Torino, chiedendogli di seguirlo in bianconero. Ma per la difesa della Juventus occhio anche a Marquinos.

SuperChampions bocciata dalla A - In taglio alto trova spazio la decisione della Lega di Serie A di rispondere con un secco no alla proposta di una nuova SuperChampions. Solo la Juventus ha votato a favore, le altre compatte si sono opposte. Parla Miccichè: "L'UEFA se ne faccia una ragione".