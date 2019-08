L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Zampata Juve"

"Zampata Juve": titola così in apertura la Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Focus sulla Juventus, molto attiva sul mercato e non solo per il duello con l'Inter per Lukaku, il quale ha rotto con il Manchester United. Su Dybala c'è il Tottenham, disposto a spendere 70 milioni, con Paratici che sta cercando di piazzare a Londra anche Rugani, Mandzukic e Matuidi: servono soldi per andare all'assalto dell'attaccante belga. L'Inter sale a 74 milioni per Lukaku: la cifra non basta per ora, ma i nerazzurri insistono.

Fuori Perisic, avanti Dzeko - Altro epurato in casa Inter dopo Icardi e Nainggolan: si tratta del croato Perisic, ormai alla ricerca attiva di una nuova sistemazione. Intanto in nerazzurro potrebbe finalmente arrivare Dzeko, allo strappo con la Roma.

Nodo Suso - Qui Milan: Suso, a sorpresa, resta sul mercato. Giampaolo spiazzato, il giocatore piace al Lione: ha una clausola rescissoria di 40 milioni, cifra non impossibile da soddisfare. Non scontata la permanenza di Donnarumma: c'è ancora il PSG.

Super proposta per Balotelli - Dopo le chiamate dall'Italia non andate a buon fine, per Mario Balotelli possono aprirsi le porte del Brasile. Il Flamengo offre 15 milioni, Supermario tentenna: e c'è anche il fratello.