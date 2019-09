L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "ZeroMilan"

© foto di stefano tedeschi

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è dedicata alla terza sconfitta consecutiva del Milan, con il titolo: "ZeroMilan". Rossoneri sconfitti in casa per 3 a 1 dalla Fiorentina dell'ex Montella: i tifosi lasciano San Siro con largo anticipo. Ancora confermato mister Giampaolo, che non molla: "Vado avanti, credo nelle mie idee". Fiducia confermata anche dalla società: "Ha la nostra fiducia", dichiara Maldini. Ma la sfida con il Genoa sarà già decisiva, con i nomi di Garcia e Ranieri che cominciano a spuntare.



Balotelli, papà in gol. Però vince il Napoli - Nell'anticipo delle 12.30 al San Paolo di Napoli sono scesi in casa i padroni di casa ed il Brescia. All'ingresso in campo, l'attaccante del Brescia, Mario Balotelli, si è e presentato con in braccio sua figlia Pia. E sotto gli occhi attenti della figlia Balotelli ha trovato anche la prima rete dal suo ritorno in Italia, che ha fissato il punteggio sul 2 a 1 finale per gli azzurri.

Dzeko e Immobile, Roma e Lazio in festa - Quattro le reti rifilate dalla Lazio al Genoa, con Aurelio Andreazzoli che è ora sulla graticola e rischia seriamente l'esonero. Preziosi avrebbe già contattato Gattuso, ma al momento ha rinviato la decisione. Bella vittoria anche per la Roma, che a Lecce si impone per 1 a 0 con gol di Edin Dzeko: Kolarov sbaglia un rigore e non chiude la partita, ma la difesa solida giallorossa mette in ghiaccio il match.