L'apertura de La Gazzetta Sportiva: "Tre Conte"

"Tre Conte" titola La Gazzetta Sportiva oggi in edicola. "L'Udinese in 10 si arrende: terza vittoria di fila, nerazzurri in vetta da soli in attesa del Toro. Ma il tecnico brontola: 'C'è tanto da lavorare'".

FIORENTINA-JUVENTUS Taglio basso dedicato alla sfida del Franchi: "Juve, Sarir c'è ma non si vede" è il titolo. "La Signora trema e perde i pezzi. Rimpianto viola".

NAPOLI OK Di spalla si celebra il successo della squadra di Carlo Ancelotti: "Napoli riparte con Mertens. Ora il Liverpool".